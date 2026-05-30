Un'auto si è scontrata con un’altra su una strada statale, causando la morte di un uomo e ferendo un bambino. Entrambi i veicoli erano diretti in direzioni opposte e sono rimasti coinvolti in un impatto frontale. Il bambino, ricoverato in ospedale, ha riportato ferite e si trova in condizioni critiche. La vittima deceduta è stata estratta dalle lamiere dai soccorritori. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

? Punti chiave Come sono finite le due auto in collisione su direzioni opposte?. Quali sono le condizioni cliniche del bambino ferito a Partinico?. Perché la dinamica dello scontro sulla 113 è ancora incerta?. Cosa dicono i medici sui tre adulti ricoverati a Mazara?.? In Breve Quattro feriti in codice rosso: bambino di 7 anni e tre adulti.. Feriti trasferiti al Cervello di Palermo e al Civico di Partinico.. Aggiornamenti scuolabus Mazara: tre minorenci dimessi e un sedicenne stabile.. Tre fratellini ricoverati a Palermo con riduzione frattura in corso.. Tragedia sulla 113: Giuseppe Saputo perde la vita nello scontro tra un’Audi e una Fiat Punto a Partinico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla 113: un morto e un bambino ferito tra le lamiere

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