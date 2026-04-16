Un incidente si è verificato mercoledì pomeriggio sulla Variante 306, tra Mariano del Friuli e Cormons, coinvolgendo due camion. Un uomo di 47 anni ha perso la vita, mentre un altro conducente è stato trasportato in ospedale con condizioni considerate critiche. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale.

Un violento impatto tra due mezzi pesanti ha causato la morte di un uomo di 47 anni e il trasferimento d’urgenza di un secondo conducente in condizioni critiche, nella zona tra Mariano del Friuli e Cormons, mercoledì pomeriggio. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13:00 sulla Variante 306, poco dopo il passaggio del ponte sul torrente Versa, nei pressi del locale denominato Il Cantiniere. Dinamica dello scontro e bilancio delle vittime. Il tragico evento ha coinvolto un camion destinato al trasporto di merci refrigerate, che si muoveva nella direzione da Gradisca d’Isonzo verso Cormons, e un autocarro che trasportava ghiaia. Secondo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Variante 306: scontro tra camion, un morto e un ferito

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