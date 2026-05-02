Nella serata di ieri, un incidente si è verificato sulla strada 162 a Gildone, coinvolgendo due veicoli in un frontale. Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere e è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che hanno estratto la persona dall’auto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause che hanno portato allo scontro, ancora in fase di ricostruzione.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare il ferito?. Quali sono le cause che hanno scatenato lo scontro frontale?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità causate dall'incidente sulla 162?. Perché la viabilità della zona è rimasta totalmente bloccata?.? In Breve Scontro avvenuto sabato 02 maggio poco dopo le ore 19 presso Gildone.. Vigili del Fuoco di Campobasso hanno usato pinze e cesoie idrauliche per il ferito.. Due ambulanze del 118 hanno prestato soccorso immediato al conducente coinvolto.. Carabinieri di Campobasso hanno chiuso la provinciale 162 in entrambi i sensi.. Un violento impatto frontale tra due auto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gildone, violento scontro sulla 162: ferito incastrato tra le lamiere

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