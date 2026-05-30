Un’auto è finita contromano sulla corsia opposta di un raccordo autostradale, provocando un incidente frontale. L’impatto ha causato l’incendio di uno dei veicoli coinvolti. Tre persone sono state ferite e trasportate urgentemente in ospedale. Le cause dell’invasione di corsia sono ancora in fase di accertamento. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti dettagli sulle identità dei feriti o sulle condizioni di salute.

? Domande chiave Come ha fatto l'auto a finire contromano sulla corsia opposta?. Chi sono i tre feriti trasportati d'urgenza in ospedale?. Perché il conducente ha preso l'imbocco sbagliato secondo i testimoni?. Quali accertamenti stanno facendo le forze dell'ordine sul guidatore?.? In Breve Tre feriti in codice giallo: coppia settantenne e uomo di sessant'anni.. Soccorso coordinato da due ambulanze di Vezzano Ligure e una di Romito Magra.. Vigili del Fuoco intervengono per domare principio di incendio dopo l'impatto.. Chiusura totale del raccordo verso Santo Stefano Magra per rilievi e sicurezza.. Tre persone sono finite in ospedale in codice giallo dopo un violento impatto avvenuto intorno alle 19:30 di ieri sul raccordo autostradale, nella corsia che conduce verso Santo Stefano Magra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro frontale sul raccordo: 3 feriti e fiamme dopo l’invasione di corsia

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