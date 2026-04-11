Scontro violento sulla 129 | invasione di corsia e due feriti gravi

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, poco dopo le 16:00, sulla statale 129 in località Zanzi, al termine del comune di Orosei, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. L’impatto è avvenuto dopo un'invasione di corsia e ha provocato ferite gravi a due conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un violento impatto sulla statale 129 ha coinvolto due automobilisti nel pomeriggio di questo sabato 11 aprile, poco dopo le ore 16:00, in località Zanzi, al termine del comune di Orosei. La collisione è scaturita quando una Fiat 600 ha invaso improvvisamente la corsia opposta, centrando una BMW X1 che procedeva nella direzione contraria. Il bilancio del sinistro vede due conducenti in condizioni cliniche serie. Il guidatore della Fiat 600, un uomo di 47 anni originario di Nuoro, è stato trasportato d’urgenza verso l’ospedale di Olbia grazie all’intervento dell’elisoccorso, attivato dai sanitari del 118 di Orosei a causa della gravità del quadro clinico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento sulla 129: invasione di corsia e due feriti gravi Buguggiate, violento scontro tra furgone e bici: due feriti graviUn violento impatto tra un mezzo di consegna di Poste Italiane e una bicicletta ha scosso la tranquillità di Buguggiate nella tarda mattinata di... Canavese: scontro violento, due auto nel fosso senza feriti graviUn violento scontro tra un furgone Isuzu e una SUV ha coinvolto due veicoli fuori dalla carreggiata nella provincia del Canavese, nel pomeriggio di...