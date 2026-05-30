Un incidente frontale a Manziana ha coinvolto due veicoli, provocando due feriti gravi trasportati in codice rosso da un elisoccorso. L’impatto ha causato l’uscita di strada di una delle auto coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire i feriti in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, e non sono state rese note le identità delle persone coinvolte.

? Punti chiave Come è avvenuto l'impatto che ha spinto l'auto fuori strada?. Chi sono i due feriti trasportati d'urgenza in ospedale?. Perché le indagini devono ricostruire le traiettorie dei due veicoli?. Quali sono le cause specifiche che hanno scatenato lo scontro?.? In Breve Vigili del Fuoco di Bracciano estraggono la donna dalle lamiere dell'auto. Donna trasportata con elisoccorso al policlinico Gemelli dopo l'impatto. Uomo portato d'urgenza all'ospedale Villa San Pietro in codice rosso. Autorità indagano sulle dinamiche sulla provinciale 493 a Manziana. Due persone sono finite in ospedale venerdì pomeriggio dopo uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla via Braccianese Claudia, nella zona di Manziana, lungo la provinciaale 493. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro frontale a Manziana: due feriti in codice rosso con elisoccorso

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SCONTRO frontale clamoroso con Donzelli!!!

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