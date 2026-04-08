Scontro frontale sulla SS96 | un codice rosso e due feriti gravi

Oggi, intorno alle 13, sulla nuova SS96 tra Bitetto e Palo del Colle, si è verificato un incidente frontale tra due automobili. L’impatto ha provocato tre feriti, uno dei quali si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.

Un impatto frontale tra due automobili ha causato tre feriti, di cui uno in condizioni critiche, intorno alle 13 di oggi sulla nuova SS96, nel tratto compreso tra Bitetto e Palo del Colle. La dinamica del sinistro vede come protagonista una Mercedes di colore nero che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe invaso la carreggiata opposta. Questo movimento ha provocato lo scontro violento con un secondo veicolo che procedeva in senso contrario. L’intensità dell’urto è evidente dai gravi danni riportati dalle carrozzerie di entrambi i mezzi coinvolti. L’intervento dei soccorsi è stato immediato per gestire l’emergenza sanitaria e logistica lungo l’arteria stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro frontale sulla SS96: un codice rosso e due feriti gravi Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con PegasoCapraia e Limite, 7 febbraio 2026 – Terribile incidente frontale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, lungo via Limitese a Capraia.