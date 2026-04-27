Scontro frontale sulla Cervese due feriti Uno trasportato al Bufalini con l' elisoccorso

Nella tarda mattinata di lunedì, sulla via Cervese vicino a Carpinello, si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto due veicoli. Due persone sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bufalini a bordo di un elicottero. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

È di due feriti il bilancio di uno scontro frontale avvenuto nella tarda mattinata di lunedì sulla via Cervese, nei pressi dell'abitato di Carpinello. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Forlì, si è verificato poco prima delle 13. I Vigili del fuoco hanno.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con PegasoCapraia e Limite, 7 febbraio 2026 – Terribile incidente frontale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, lungo via Limitese a Capraia. Sampieri: scontro frontale, due feriti e elisoccorso versoUn drammatico scontro frontale ha scosso la tranquilla contrada Scalonazzo a Sampieri, nel comune di Scicli, questo pomeriggio del 14 marzo.