Un tifoso rimasto gravemente ferito negli scontri prima del derby di Torino si è risvegliato dal coma. La vittima, un supporter juventino, era in condizioni critiche dopo l’incidente avvenuto domenica 24 maggio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause degli scontri tra gruppi di tifosi, che hanno portato anche a feriti e tensioni. La polizia ha già identificato alcuni soggetti coinvolti e prosegue le verifiche.

Si è risvegliato dal coma Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del derby della Mole tra Torino e Juventus domenica scorsa, 24 maggio. L’uomo era stato colpito da un oggetto contundente e trasportato d’urgenza in ospedale con un serio trauma cranico. Dall’ospedale fanno sapere che il paziente “è sveglio e interagisce con l’ambiente esterno”, anche se resta ancora leggermente sedato per contenere il dolore. I medici parlano di un miglioramento significativo, soprattutto dal punto di vista neurologico, ma il ricovero in terapia intensiva continua e la prognosi resta riservata. Intanto proseguono le indagini della polizia per chiarire la dinamica dei violenti tafferugli e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scontri al derby di Torino, il tifoso ferito si è risvegliato dal coma

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Scontri prima del derby a Torino, tifoso bianconero ferito e gara iniziata un'ora dopo

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