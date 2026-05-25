Il tifoso ferito prima del derby Torino-Juve è in coma farmacologico | la ricostruzione degli scontri

Un tifoso di 36 anni è in coma farmacologico dopo essere stato ferito alla testa negli scontri avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e le sue condizioni sono monitorate in ospedale. Gli scontri hanno coinvolto più persone, con alcuni interventi di polizia per contenere la situazione. La ricostruzione degli eventi è ancora in corso.

Scontri prima del derby Torino-Juventus: in coma farmacologico il tifoso 36enne ferito alla testa e operato. Il padre: "Possiamo solo sperare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scontri prima del derby a Torino, tifoso bianconero ferito e gara iniziata un'ora dopo

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