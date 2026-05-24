A Torino si sono verificati scontri tra tifosi prima dell'inizio del derby tra le squadre locali, previsto per questa sera alle 20. Durante gli scontri, un tifoso della Juventus è rimasto ferito. La partita, valida per l'ultima giornata del campionato, potrebbe essere influenzata dagli eventi di tensione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli scontri o sull'entità delle ferite. La situazione resta sotto osservazione.

AGI - Atmosfera tesa a Torino dove stasera è in programma il derby fra granata e Juventus. La partita, valida per la 38esima e ultima giornata, sarebbe dovuta cominciare alle 20.45 ma non è ancora iniziata. Gli ultrà della squadra bianconera hanno cercato di venire a contatto con quelli del Torino. A impedirlo le forze dell'ordine, contro le quali sono state lanciate bottiglie, pietre e altri oggetti e che hanno risposto con i lacrimogeni. Un tifoso juventino è grave. Da quanto si apprende 8 persone sarebbero state fermate. Un tifoso della Juve, un uomo di 45 anni - riferisce il 118 di Azienda Zero - è stato trasportato al Cro con un trauma cranico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontri a Torino, ferito un tifoso della Juve. A rischio il derby

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