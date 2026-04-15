Piscina estiva garantita Paga il Comune

Il Comune ha presentato una proposta di project financing per la piscina Manara, puntando a garantire la riapertura dell’impianto durante la stagione estiva. La proposta riguarda un accordo di finanziamento che coinvolge enti pubblici e soggetti privati, con l’obiettivo di assicurare l’apertura della piscina ai cittadini. La decisione sarà valutata dall’amministrazione comunale nelle prossime settimane.

Presentata per la piscina Manara una proposta di project financing. Un passaggio che segna una possibile svolta per il futuro dell’impianto. Ad annunciarlo il vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani durante la commissione sul tema. "La proposta è stata presentata, ora partirà l’iter", ha spiegato, chiarendo che il progetto deve ancora essere valutato ma che la direzione è tracciata. Un passaggio chiave, che apre scenari nuovi per la riqualificazione e la gestione della struttura. Parallelamente però il Comune deve affrontare l’urgenza più immediata: l’apertura estiva. E anche qui arriva una novità significativa. Cambia infatti il modello di gestione: non più una concessione, ma un appalto di servizi temporanei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piscina estiva garantita. Paga il Comune L'été démesuré de Maria Carolina et sa famille : Entre jets luxueux et fêtes somptueuses Stagione estiva senza piscina. Rescisso il contratto col gestore: "Inizieremo i lavori per sistemarla"Stagione estiva senza piscina a Castiglion Fiorentino, ma con la promessa di un impianto rinnovato per il futuro. Leggi anche: Piscina olimpionica, secondo atto. Il Comune rimette mano al dossier