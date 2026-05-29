Busto Arsizio (Varese) - La notizia che molti bustocchi aspettavano da mesi è finalmente arrivata: la piscina estiva della Manara si prepara a riaprire i cancelli. L’obiettivo è quello di tornare operativi dal 13 giugno, giusto in tempo per l’avvio della stagione estiva, offrendo nuovamente uno spazio di svago e sport a famiglie, giovani e associazioni del territorio. L’annuncio è arrivato dal vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani durante la presentazione del calendario di BA Estate 2026. Una conferma attesa, soprattutto dopo le incertezze degli ultimi mesi sul futuro dell’impianto natatorio cittadino. La gestione. La principale novità riguarda la gestione: sarà ancora Aquamore, marchio della società Acqua13 con sede a Castel Goffredo, a occuparsi dell’impianto fino al termine dell’estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piscina Manara, la novità è la riapertura dell’estivo: dal 13 giugno torna Aquamore

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