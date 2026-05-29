Giornata mondiale sclerosi multipla l’Italia si illumina di rosso

In Italia, oltre 150 mila persone vivono con la sclerosi multipla, una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale. Ogni anno si registrano circa 3 mila nuovi casi. In occasione della giornata mondiale dedicata, molte città si sono illuminate di rosso per sensibilizzare sull’argomento. La sclerosi multipla rappresenta una condizione che può manifestarsi in diverse forme e gravità, coinvolgendo giovani e adulti.

(Adnkronos) – Oltre 150 mila persone convivono oggi con la sclerosi multipla in Italia. Ogni anno si registrano circa 3.650 nuove diagnosi e, nella maggior parte dei casi, la malattia colpisce giovani adulti tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne, spesso nel pieno della vita lavorativa, familiare e sociale. Per richiamare l'attenzione su. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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