Nuovo sciopero dei treni l' 11 aprile | viaggi a rischio nel week end

Un nuovo sciopero dei treni è programmato per l’11 aprile, con possibili disservizi previsti nel fine settimana. L’evento si aggiunge ad altri recenti movimenti di protesta nel settore dei trasporti, che potrebbero influenzare i viaggi dei pendolari in diverse aree del paese. Le compagnie ferroviarie hanno annunciato possibili variazioni agli orari e cancellazioni di alcune corse durante le 24 ore dell’agitazione.

Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo ad aprile, che potrebbe causare disagi anche ai pendolari novaresi.Questa volta l'agitazione, indetta dal sindacato Cobas Lavoro Privato e dell'Assemblea nazionale lavoratori, interessa il personale Rfi addetto agli impianti di manutenzione delle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nuovo week end di lavori sulla Milano-Domodossola: treni cancellati e bus sostitutivi l'11 e il 12 aprileUn fine settimana di cantieri e disagi per i pendolari della linea Milano-Domodossola.

Sciopero dei trasporti: i treni si fermano per 24 ore nel week endFine settimana complicato sul fronte dei trasporti; inizia infatti oggi una tre giorni di scioperi che interesserà prima il comparto aereo poi quello...

Temi più discussi: Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo ad aprile; Aerei e bus: doppio sciopero di quattro ore venerdì 10 aprile; Scioperi, dagli aerei ai mezzi pubblici: tutti gli stop di aprile; Venerdì 10 aprile, nuovo sciopero dei trasporti.

Scioperi dei trasporti ad aprile 2026: mese nero per aerei, treni e mezzi pubbliciDiverse agitazioni già programmate su scala nazionale e locale Disagi attesi dal 10 al 25 aprile tra stop ferroviari, aerei e TPL ... laprovinciadivarese.it

Sciopero treni 11 aprile 2026: la manutenzione si ferma e i treni rischiano di restare in stazione, cosa sapere prima di partireSciopero treni 11 aprile 2026: manutenzione RFI 24 ore. Frecce, Intercity e regionali a rischio. Fasce garanzia 6-9 e 18-21. Treni garantiti. quotidianomotori.com

Giornalisti, il 16 aprile nuovo sciopero per il rinnovo del contratto x.com

Controradio Firenze. . Sciopero alla Cassa di Risparmio di Volterra e nuovo Sportello Legalità FISAC Generali Italia La FISAC CGIL presenta due importanti novità: lo sciopero unitario alla Cassa di Risparmio di Volterra per il rinnovo del contratto integrativo a - facebook.com facebook