Sciopero giornalisti | ecco le motivazioni

Oggi si è svolto uno sciopero dei giornalisti in Italia, motivato dal mancato rinnovo del contratto di lavoro, fermo dal 2016. La Federazione nazionale della stampa italiana ha proclamato l’astensione, chiedendo miglioramenti contrattuali. La Federazione degli editori giornalisti ha risposto con una dichiarazione di fermezza, contestando le richieste dei giornalisti. La protesta coinvolge diverse testate e giornalisti di vari settori.

La posta in gioco è il rinnovo del contratto di lavoro fermo al 2016; le rivendicazioni della Federazione nazionale della stampa italiana e la dura risposta della Federazione degli editori giornali Sciopero giornalisti: da giorni sui media rimbalza il comunicato sindacale con il qualelaFederazione nazionale della stampa italianapreannuncia che il 27 marzo e il 16 aprile ci saranno due giorni di sciopero delle giornaliste e dei giornalisti.Il motivo è ladifesa della dignità della professione: il contratto nazionale è scaduto da 10 anni e i giornalisti sono l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. Quella dei professionisti dell’informazione è una battaglia che va avanti da tempo, per ottenere il rinnovo di un contratto che è fermo dal 2016. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Anche i giornalisti della #Rai e del #tg3 sono in #sciopero per il rinnovo del contratto, che attendiamo da 10 anni. I nostri profili social non saranno aggiornati per tutta la giornata di oggi, 27 marzo. Qui i comunicati sindacali con le ragioni della mobilitazione. - facebook.com facebook

Giornalisti in sciopero per il rinnovo contrattuale. Le motivazioni della giornata di astensione dal lavoro nei comunicati di UsigRai e UniRai. x.com