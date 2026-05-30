Schlein sulle amministrative | un pareggio tra i comuni sopra i 15mila

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il risultato delle amministrative ha visto un pareggio tra i comuni sopra i 15.000 abitanti. La leader del partito ha chiesto come si possa spiegare matematicamente la sconfitta a Venezia, mentre si è chiesto anche perché il centrodestra abbia mantenuto il controllo delle grandi città. Nessuna altra informazione sui dati specifici o sulle percentuali di voto.

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? Domande chiave Come può Schlein giustificare la perdita di Venezia con calcoli matematici?. Perché il centrodestra ha mantenuto il controllo delle grandi città?. Chi sono i sei milioni di italiani che rinunciano alle cure?. Come influenzerà la crisi sanitaria la tenuta del campo largo?.? In Breve Schlein cita 37 comuni sopra i 15 mila abitanti vinti dal centrosinistra contro 25 della destra.. A Venezia il PD raggiungerebbe il 25% aggregando le forze di governo contro il 30% di Venturini.. Oltre 6 milioni di italiani, un decimo della popolazione, rinunciano alle cure per costi o attese.. Il PD propone nuove assunzioni mediche senza usare i fondi destinati ad altre riforme governative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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