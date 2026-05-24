? Punti chiave Perché l'affluenza è calata nonostante il coinvolgimento di 18 capoluoghi?. Come influenzerà la scarsa partecipazione la gestione dei bilanci comunali?. Perché in Piemonte le donne faticano a diventare sindaci?. Chi riuscirà a scardinare le roccaforti storiche a Venezia e Messina?.? In Breve Affluenza al 34,5% contro il 37% registrato nelle precedenti tornate comunali del 2020.. In Calabria le donne sono candidate sindache solo nel 23% dei casi.. In Piemonte le donne non candidano sindaco in 8 comuni su 10.. Venezia vede la sfida tra Brugnaro e il campo largo per il potere..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni amministrative: affluenza al 34,5% tra 750 comuni in voto

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6,6 milioni di italiani al voto — il primo test politico dopo il referendum

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Elezioni amministrative 2026, l'affluenza delle 12 in tutti i Comuni al votoAlle ore 12, l'affluenza alle urne nelle città metropolitane di Genova si attesta al 13,80 per cento.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Info utili; Elezioni comunali 2026 in provincia di Bari: alle 19 affluenza al 35,45%; Undici comuni al voto per rinnovare sindaci e consigli.

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