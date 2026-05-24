Elezioni amministrative | affluenza al 34,5% tra 750 comuni in voto

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'affluenza alle urne nelle elezioni amministrative si attesta al 34,5% tra 750 comuni coinvolti. Nonostante la partecipazione di 18 capoluoghi, il dato appare in calo rispetto alle tornate precedenti. La bassa affluenza potrebbe influenzare le decisioni sulla gestione dei bilanci comunali, anche se non si conoscono ancora gli effetti precisi. La partecipazione complessiva resta inferiore rispetto alle aspettative, evidenziando una scarsa mobilitazione degli elettori.

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? Punti chiave Perché l'affluenza è calata nonostante il coinvolgimento di 18 capoluoghi?. Come influenzerà la scarsa partecipazione la gestione dei bilanci comunali?. Perché in Piemonte le donne faticano a diventare sindaci?. Chi riuscirà a scardinare le roccaforti storiche a Venezia e Messina?.? In Breve Affluenza al 34,5% contro il 37% registrato nelle precedenti tornate comunali del 2020.. In Calabria le donne sono candidate sindache solo nel 23% dei casi.. In Piemonte le donne non candidano sindaco in 8 comuni su 10.. Venezia vede la sfida tra Brugnaro e il campo largo per il potere..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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