Alle prossime elezioni amministrative del 2026, più di sei milioni di cittadini italiani saranno chiamati a votare in 822 comuni. In 122 di questi, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si terrà un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati. La consultazione si svolgerà in un contesto di elezioni locali che coinvolgerà un’ampia parte del territorio nazionale.

(Adnkronos) – Saranno oltre sei milioni gli italiani, chiamati alle urne per la tornata delle elezioni amministrative 20206 al via domenica 24 maggio (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle 15) e, poi, domenica 7 e lunedì 8 giugno – negli stessi orari – per gli eventuali turni di. L'articolo Amministrative 2026, 822 comuni al voto: previsto turno di ballottaggio nei 122 con oltre 15mila abitanti? proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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