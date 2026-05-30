Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in viale Cappuccini a Guastalla, coinvolgendo un'auto e una mountain bike. Un ciclista di 58 anni è rimasto ferito in modo grave. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Guastalla (Reggio Emilia), 30 maggio 2026 - Un ciclista di 58 anni è rimasto ferito, in modo giudicato piuttosto serio, in uno scontro tra la sua mountain bike e un’autovettura, avvenuto nel tardo pomeriggio in viale Cappuccini, in località San Giorgio di Guastalla. L’incidente si è verificato verso le 17. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa reggiana, lo scontro si è avuto quando il ciclista ha attraversato la strada all’altezza dell’incrocio con una strada laterale. Proprio in quel momento transitava un pensionato alla guida di una Lancia Musa. La velocità dell’auto era bassa, ma il conducente non è riuscito a evitare l’impatto, con il ciclista sbalzato sul parabrezza – andato in parte in frantumi – e poi caduto sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e bici a Guastalla, grave ciclista

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Perla del venerdì - automobilista avvisato ciclista salvato

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