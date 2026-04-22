Schianto tra auto e bici a Medesano | ciclista 85enne finisce all' ospedale

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile a Medesano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una bicicletta. Un ciclista di 85 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile si è verificato un grave incidente stradale a Medesano. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta sono venute a contatto. Ad avere la peggio il conducente della bici, un ciclista di 85 anni. L'anziano è stato sbalzato sull'asfalto, dopo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto tra auto e bici in via Imperia: ciclista trasportato in ospedale Leggi anche: Schianto auto-bici nella Bergamasca: muore a 18 anni il ciclista Francesco Mazzoleni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Schianto tra auto e camion nella notte in tangenziale, due feriti: il mezzo pesante non si è fermato; Auto fuori strada e schianto in moto: notte di incidenti nel Comasco, due uomini in ospedale; Schianto tra auto e camion a Vittorio Veneto: ferito un conducente. Violento schianto tra due auto sulla Tiburtina, una finisce nella scarpata: tre persone feriteOricola – Un incidente si è verificato nella serata di ieri, 21 aprile, lungo la Tiburtina Valeria, nel territorio di Oricola, nella Piana del Cavaliere. Per cause ancora in corso di accertamento, due ... terremarsicane.it S. MARIA C.V. Schianto tra moto e auto: feriti due giovani studenti diretti a scuolaSANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente, questa mattina, intorno alle ore 8:30, in via Righi a Santa Maria Capua Vetere: coinvolti un ciclomotore e un’auto Citroën C3. Ad avere la peggio sono stati due g ... casertace.net TRAGEDIA SULLA SS107, DUE MORTI: SALVATA UNA NEONATA CON CESAREO Schianto in galleria sulla Silana Crotonese: vittime due uomini di Marano Marchesato, madre e figlia in condizioni critiche ma vive grazie all’intervento tempestivo dei medici - facebook.com facebook Il Grande Torino, così la tragedia dello schianto a Superga diventò leggenda. E così la raccontò il Corriere x.com