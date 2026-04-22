Schianto tra auto e bici a Medesano | ciclista 85enne finisce all' ospedale

Da parmatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile a Medesano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una bicicletta. Un ciclista di 85 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile si è verificato un grave incidente stradale a Medesano. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta sono venute a contatto. Ad avere la peggio il conducente della bici, un ciclista di 85 anni. L'anziano è stato sbalzato sull'asfalto, dopo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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