Schianto tra auto e bici in via Imperia | ciclista trasportato in ospedale

Poco prima delle 14.30 di martedì 7 aprile, in via Imperia nel quartiere San Leonardo a Parma, si è verificato un incidente tra un'auto e una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ciclista ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute del ciclista.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14.30 all'incrocio con via Micheli Poco prima delle ore 14.30 di martedì 7 aprile è scattato l'allarme in via Imperia, nel quartiere San Leonardo a Parma per lo scontro tra un'auto e una bicicletta. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Micheli. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'automedica: il ciclista è stato soccorso sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Avrebbe riportato ferite di media gravità. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della polizia locale di Parma che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scontro tra un ciclista e un’auto. Ottantaduenne trasportato all’ospedale BufaliniGrave incidente la mattina di Pasqua ad Alfonsine dove un ciclista di 82 anni originario del Marocco e residente nella cittadina, dopo essere è stato...

Leggi anche: Schianto auto-bici nella Bergamasca: muore a 18 anni il ciclista Francesco Mazzoleni

Temi più discussi: Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anni; Schianto tra auto e moto a Reggio Emilia, grave 17enne; Schianto tra un'auto e una bici elettrica, 36enne soccorso alle Tavernelle; Schianto tra auto e moto a Calco, intervento d'urgenza dei soccorsi.

Tragico schianto in galleria tra auto e camion in A14: morta donna, 3 feriti tra cui un bimboLa vettura con 4 persone si è schiantata violentemente contro il mezzo pesante che si era fermato in carreggiata per un guasto ad Ancona ... fanpage.it

Incidente a Anzio, Jonathan Faraoni muore nello schianto tra la sua moto e un’auto la mattina di Pasqua. E nella notte a Casal Monastero investito e ucciso Mattia Rizzetti ...Nello scontro ad Anzio sono rimaste ferite anche le cinque persone che erano sull'auto, tra queste due minori. Mattia Rizzetti era un giovane calciatore della Roma City FC stava attraversando sulle st ... roma.corriere.it

Incidente a Ceprano: schianto in moto, morto Luca Lottici, 58 anni. E nel reatino auto contro il guardrail: muore un 28enne x.com

SCHIANTO - E' successo intorno alle 3,30 in una galleria tra Ancona Sud e Ancona Nord. A Torrette anche un bambino di 10 anni - facebook.com facebook