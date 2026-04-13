Per evitare un' auto sbanda e finisce a terra | motociclista in prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato lungo le strade della provincia di Padova, coinvolgendo un motociclista che, per evitare di sbandare, è finito a terra. Le cause dell’incidente sarebbero legate a una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e il motociclista si trova attualmente in prognosi riservata. Indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'ennesimo incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Oggi 13 aprile attorno alle 18,30 in via Campodoro a Villafranca Padovana un sessantenne che si trovava in sella ad una vespa, all'altezza dell'incrocio con via Leopardi, ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Sbanda con la moto e finisce a terra, motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di TerniL’incidente lungo la strada Flaminia nei pressi di Otricoli, l’uomo ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un altro centauro: la... Incidente in periferia, cade da solo dal monopattino e finisce ricoverato in prognosi riservataSi registra un incidente stradale autonomo accaduto giovedì intorno a mezzogiorno lungo via San Vittore. AUTO TRAVOLGE MOTOCICLISTA #italy #motorcycle #bike #moto #twostroke #2stroke #crash #accident Argomenti più discussi: Terni, sbanda con la moto per evitare un centauro: trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale; Perde il controllo dell’auto per evitare un cervo e si ribalta sulla statale a Travedona Monate; Pontina, ubriaca contromano per un chilometro: centra 4 auto prima di trovarsi un tir davanti; Incidente sulla A8 Milano-Varese: chilometri di coda e traffico bloccato verso Milano. IrpiniaTv. . , Bilancio di previsione, il sindaco Nicola Moretti alla prova dell’aula. L’obiettivo: evitare il commissariamento. #itv - facebook.com facebook L’anno scorso, dal profilo di Fratelli d’Italia, partivano lezioni (im)morali contro Gomorra descritta come un “esempio da evitare”. Passa un anno, e leggiamo di vicende che riguardano Andrea Delmastro, di rapporti opachi che travolgono ambienti come quello x.com