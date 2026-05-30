Nella tarda serata di venerdì 29 maggio, due moto si sono scontrate frontalmente lungo la Strada del Vallone, nel territorio di Gorizia. Nell’incidente sono deceduti due giovani motociclisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Tragedia nella tarda serata di venerdì 29 maggio lungo la Strada del Vallone, nel territorio di Gorizia (provincia di Gorizia). Due giovani motociclisti, Jan Bensa, 24 anni, e Lorenzo Valentini, 25 anni, hanno perso la vita in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 22.30 di ieri nei pressi dello svincolo per Gabria. Secondo una prima ricostruzione, le due moto stavano percorrendo la strada in direzioni opposte quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato devastante e ha sbalzato entrambi i conducenti a diversi metri di distanza. Uno dei mezzi è terminato contro una barriera laterale, mentre sull’asfalto sono rimasti evidenti i segni dello schianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto frontale tra due moto: muoiono giovanissimi! Proprio loro

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Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni

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