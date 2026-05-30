Gorizia schianto frontale tra moto | due morti uno era atteso per festeggiare il suo 24° compleanno

Due giovani di 24 e 25 anni sono morti in un incidente frontale tra moto sulla Strada del Vallone, vicino Gorizia. Uno dei deceduti stava per festeggiare il suo 24° compleanno. La dinamica dello schianto non è ancora chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Due giovani di 24 e 25 anni, Jan Bensa e Lorenzo Valentini, sono morti in uno scontro frontale tra due moto lungo la Strada del Vallone, vicino Gorizia. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo ai ragazzi. Uno dei due avrebbe compiuto 24 anni proprio oggi, gli amici lo stavano aspettando per festeggiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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