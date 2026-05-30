Per l'investitore di Modena che ha inseguito e schiacciato un rapinatore durante uno scippo, è stata richiesta la pena dell'ergastolo. La donna, che ha agito per fermare il ladro, rischia così la massima condanna, mentre la pena richiesta per il rapinatore è inferiore. La differenza tra le richieste evidenzia una discrepanza nel trattamento legale tra le parti coinvolte. La decisione finale spetta ora al giudice.

La pena massima chiesta per la donna che inseguiva il suo scippatore è un controsenso. Vi ricordate l’imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino, 65 anni? La sera dell’8 settembre 2024, a Viareggio, in una strada di un rione della cittadina passò più volte sul corpo di Noureddine Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, che stava camminando su un marciapiede, accusato di averla derubata della borsa. In realtà il furto c’era stato poco prima all’uscita di un ristorante e la scena fu ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini fecero il giro di tutte le televisioni, ma non quelle della rapina bensì quelle del successivo inseguimento.... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Schiacciò il rapinatore: chiesto ergastolo. L’investitore di Modena rischia meno

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