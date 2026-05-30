Schiacciò il rapinatore | chiesto ergastolo L’investitore di Modena rischia meno

Da laverita.info 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l'investitore di Modena che ha inseguito e schiacciato un rapinatore durante uno scippo, è stata richiesta la pena dell'ergastolo. La donna, che ha agito per fermare il ladro, rischia così la massima condanna, mentre la pena richiesta per il rapinatore è inferiore. La differenza tra le richieste evidenzia una discrepanza nel trattamento legale tra le parti coinvolte. La decisione finale spetta ora al giudice.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La pena massima chiesta per la donna che inseguiva il suo scippatore è un controsenso. Vi ricordate l’imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino, 65 anni? La sera dell’8 settembre 2024, a Viareggio, in una strada di un rione della cittadina passò più volte sul corpo di Noureddine Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, che stava camminando su un marciapiede, accusato di averla derubata della borsa. In realtà il furto c’era stato poco prima all’uscita di un ristorante e la scena fu ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini fecero il giro di tutte le televisioni, ma non quelle della rapina bensì quelle del successivo inseguimento.... 🔗 Leggi su Laverita.info

schiacci242 il rapinatore chiesto ergastolo l8217investitore di modena rischia meno
© Laverita.info - Schiacciò il rapinatore: chiesto ergastolo. L’investitore di Modena rischia meno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Chi è l'investitore di Modena. E' stato in cura psichiatricaUn giovane di 31 anni, di origine marocchina e residente in provincia di Modena, è stato fermato dalla polizia dopo aver investito alcuni passanti...

Il sindaco di Modena, "l'investitore fermato dalla folla". Meloni: "Il responsabile rispon...A Modena, un investitore è stato fermato dalla folla, attirando l’attenzione delle autorità nazionali.

Si parla di: Travolse e uccise il ladro: Fu omicidio volontario. Le sia dato l’ergastolo; Schiacciò il rapinatore: chiesto ergastolo. L’investitore di Modena rischia meno.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web