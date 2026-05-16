Un giovane di 31 anni, di origine marocchina e residente in provincia di Modena, è stato fermato dalla polizia dopo aver investito alcuni passanti nella città. Secondo quanto si apprende, l’uomo è stato portato in questura per gli accertamenti del caso. Non sono stati forniti dettagli circa il suo stato di salute mentale o eventuali cure psichiatriche precedenti. La vicenda è al momento sotto la lente degli inquirenti, che stanno verificando la dinamica dell’incidente.

AGI - Il giovane fermato dalla polizia e portato in questura per aver investito alcuni passanti a Modena, a quanto si apprende, ha 31 anni ed è un italiano di origine marocchina residente in provincia di Modena. È stato bloccato da una volante della Polizia dopo essere sceso dall'auto con in mano un coltello, cercando di fuggire facendosi largo tra i passanti. L'uomo si chiama Salim El Koudri, è nato il 30 marzo 1995 a Seriate (Bergamo). E' cittadino italiano, di origini maghrebine incensurato e risiede a Ravarino, nel Modenese, con i genitori. Al momento si trova in questura per l' interrogatorio necessario a far luce sull' accaduto. Intanto la polizia è impegnata nella perquisizione dell'abitazione dell'uomo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi è l'investitore di Modena. E' stato in cura psichiatrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è(Adnkronos) – Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi ha investito una decina di passanti in pieno centro a...

Chi è l'investitore di Modena. Salvini: criminale 'di seconda generazione'AGI - Il giovane fermato dalla polizia e portato in questura per aver investito alcuni passanti a Modena, a quanto si apprende, ha 31 anni ed è un...

Laureato in Economia, nato a Bergamo. Chi è l'investitore di Modena. Si chiama Elkoudri Salim. Non era sotto effetto di droghe e alcol #ANSA x.com

Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore e cosa sappiamoClasse 1995, laureato in Economia. Sono le prime informazioni sull'uomo che nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, ha trovolto in auto diversi pedoni in zona Porta Bologna, nel centro di Modena, causando ... tg24.sky.it

Salim El Koudri, chi è l'investitore di Modena: 31 anni, laureato in economia, è stato paziente psichiatricoCon l'auto ad alta velocità falcia almeno dieci persone in centro a Modena. Quattro sono in gravi condizioni. L'autore del gesto ... msn.com