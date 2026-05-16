Il sindaco di Modena l' investitore fermato dalla folla Meloni | Il responsabile rispon

A Modena, un investitore è stato fermato dalla folla, attirando l’attenzione delle autorità nazionali. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato di seguire con attenzione quanto accaduto e ha mantenuto rapporti costanti con i ministri competenti, tra cui quello dell’Interno e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza. La situazione ha suscitato reazioni ufficiali e cresce l’interesse sul caso, che coinvolge aspetti di ordine pubblico e sicurezza.

AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. L'attentatore di Modena aveva secondo alcuni testimoni un coltello in mano ed è stato fermato da quattro-cinque passanti che lo hanno inseguito aiutando le forze dell'ordine. Lo ha spiegato alla stampa locale il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. "Voglio ringraziare questi cittadini, hanno avuto coraggio e grande senso civico - ha detto in sindaco - il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento". 🔗 Leggi su Agi.it

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