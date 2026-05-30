La corsa del Giro d’Italia Women è iniziata oggi con la partenza da Cesenatico e si concluderà il 7 giugno a Saluzzo, in provincia di Cuneo. La squadra femminile dell’Aromitalia 3T Vaiano è presente alla competizione.

È pronta la formazione femminile dell’Aromitalia 3T Vaiano per il Giro d’Italia Women in programma con partenza da Cesenatico oggi sabato e conclusione domenica 7 giugno a Saluzzo in provincia di Cuneo dopo 1.177 chilometri e 12.100 metri di dislivello. In gara nella corsa rosa poco meno di 150 atlete di 21 formazioni. Ai nastri di partenza ci sarà anche il team Aromitalia 3T Vaiano, che schiera sette agguerrite atlete, dirette in ammiraglia dai due direttori sportivi Paolo Baldi e Matteo Ferrari. Al via della corsa rosa la ventiquattrenne Irene Affolati, la ventitreenne veronese Fanny Bonini, la trentatreenne campionessa nazionale di Grecia Argiro Milaki, la forte olandese Maya Kingma, la ventenne laziale Eleonora La Bella, la piccola scalatrice sammarinese Valentina Venerucci e la venticinquenne ungherese Petra Zsanko. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta l’edizione del Giro d’Italia women . Parte l’avventura del Team Vaiano

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