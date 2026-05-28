La casa mobile dei corridori | a bordo del bus del Team Polti Visit Malta al Giro d’Italia

A bordo del bus del Team Polti Visit Malta al Giro d’Italia, si trova la casa mobile dei corridori. Questa struttura viene utilizzata durante le tappe per prepararsi e riposarsi. È un elemento che si vede spesso in televisione, sia prima della partenza che dopo l’arrivo, oppure nei villaggi di partenza, dove i ciclisti scendono tramite scalette. La casa mobile rappresenta un punto di riferimento per i corridori durante la corsa.

Siamo abituati a vederli in televisione, prima della partenza o subito dopo l’arrivo, oppure nei villaggi di partenza quando i corridori vi ci scendono tramite le apposite scalette. Sono mezzi che incuriosiscono sempre: enormi, tecnologici, quasi come piccole case su ruote, facendo nascere mille domande su come vivano davvero i professionisti. In occasione della 17ª tappa del Giro d’italia, con partenza da Cassano d’Adda e che ha visto il passaggio in bergamasca, siamo saliti a bordo del bus del Team Polti Visit Malta per osservare da vicino questo mondo. A prima vista sembra un normale autobus, ma in realtà è una vera base mobile per atleti e staff. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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