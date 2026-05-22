Kevin Schwantz al Giro d' Italia sulle strade di Milano | farà due tappe del Giro-E con il team Rcs Sports & Events

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Schwantz, ex campione del mondo di motociclismo, sarà presente al Giro d’Italia per due tappe del Giro-E. L’ex pilota statunitense, vincitore del titolo nel 1993 con la Suzuki, prenderà parte alle frazioni che collegano Assago a Milano domenica 24 maggio e Biasca a Carì martedì 26 maggio. La sua partecipazione sarà con il team Rcs Sports & Events, coinvolgendo un pubblico di appassionati lungo le strade del percorso.

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Un grande campione del motociclismo e icona del mondo delle due ruote a cavallo tra gli Anni 80 e 90 sarà nei prossimi giorni sulle strade del Giro d'Italia. Si tratta di Kevin Schwantz, campione del mondo nel 1993 con la Suzuki nella classe 500, che parteciperà a due tappe del Giro-E Enel 2026. Grande appassionato di bicicletta, che usa per passione e per mantenersi in forma, l'ex pilota statunitense correrà infatti in sella a una bici da corsa elettrica in due frazioni della manifestazione non agonistica organizzata da Rcs Sport, che segue lo stesso percorso del Giro d'Italia tradizionale. Kevin Schwantz parteciperà così al... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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