Kevin Schwantz al Giro d' Italia sulle strade di Milano | farà due tappe del Giro-E con il team Rcs Sports & Events

Kevin Schwantz, ex campione del mondo di motociclismo, sarà presente al Giro d’Italia per due tappe del Giro-E. L’ex pilota statunitense, vincitore del titolo nel 1993 con la Suzuki, prenderà parte alle frazioni che collegano Assago a Milano domenica 24 maggio e Biasca a Carì martedì 26 maggio. La sua partecipazione sarà con il team Rcs Sports & Events, coinvolgendo un pubblico di appassionati lungo le strade del percorso.

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