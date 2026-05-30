Un uomo di 58 anni è stato denunciato dopo aver scaricato circa 480 chili di rifiuti speciali in un parco pubblico di Pomigliano d’Arco. La polizia ha individuato il responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza. Il 58enne, residente a Brusciano, è stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria. Nessun dettaglio è stato fornito sulla provenienza dei rifiuti o sulle modalità del deposito illecito.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha scaricato circa 480 chilogrammi di rifiuti speciali nel Parco pubblico di Pomigliano d’Arco (Napoli), ma l’uomo, un 58enne della vicina Brusciano, è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza e denunciato all’autorità giudiziaria. L’episodio risale alla serata del 15 maggio scorso, quando gli operatori della sala operativa del comando di Polizia municipale, hanno notato, attraverso le telecamere cittadine, una Chevrolet Matiz entrare nel parcheggio del parco pubblico Giovanni Paolo II. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il conducente avrebbe effettuato una breve sosta per verificare l’assenza di persone nelle vicinanze, per poi posizionare il veicolo vicino al muro perimetrale interno e scaricare un consistente quantitativo di materiale, allontanandosi subito dopo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scarica 480 chili di rifiuti speciali in un Parco a Pomigliano, denunciato 58enne

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