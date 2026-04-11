Durante un’operazione straordinaria a Pomigliano d’Arco, la Polizia Municipale ha individuato e denunciato un’attività commerciale che aveva abbandonato rifiuti speciali sul territorio. L’intervento, realizzato in collaborazione con la società ENAM, ha portato al sequestro di materiali e all’apertura di un procedimento legale nei confronti del responsabile. L’operazione si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare l’abbandono illecito di rifiuti.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 11 APRILE 2026 – Scoperto un caso di abbandono di rifiuti speciali a Pomigliano d’Arco durante un’operazione straordinaria della Polizia Municipale, condotta in collaborazione con la società ENAM. Denunciato il rappresentante di un’attività commerciale, mentre i materiali sono stati sequestrati. L’episodio è emerso nel corso dei controlli a tappeto effettuati nel pomeriggio di venerdì 10 aprile e proseguiti fino a tarda notte. L’attività, basata su una mappatura delle aree più critiche del territorio, ha interessato utenze domestiche, condomini ed esercizi commerciali. Secondo quanto accertato, il commerciante aveva abbandonato all’esterno della propria azienda rifiuti costituiti da scarti di lavorazioni metalliche e componenti elettronici, materiali che richiedono procedure di smaltimento specifiche. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Rifiuti speciali abbandonati da attività commerciale, scatta la denuncia: stretta della Polizia Locale a Pomigliano

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