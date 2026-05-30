Pomigliano sversa rifiuti speciali nel Parco Giovanni Paolo II denunciato il responsabile

Da primacampania.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato denunciato dopo aver abbandonato circa 480 chilogrammi di rifiuti speciali nel Parco Giovanni Paolo II. L’episodio è stato scoperto dalle forze dell’ordine, che hanno identificato e segnalato il responsabile. I rifiuti sversati comprendevano materiali di vario tipo e sono stati successivamente rimossi. La denuncia si basa sulle prove raccolte durante le indagini condotte nel territorio.

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