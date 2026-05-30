Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati spaventati da un petardo esploso. I cavalli, alti e muscolosi, pesano almeno 600 chili, ma sono stati comunque presi dal panico dall'esplosione. Il video mostra il momento in cui si sono allontanati dal corteo, causando disagi tra i partecipanti. Nessuno è rimasto ferito, ma la fuga ha provocato tensione tra i presenti. La sicurezza degli animali durante eventi pubblici resta una questione critica.

AGI - Alti, imponenti, 600 chili almeno di muscoli, eppure basta lo scoppio di un petardo per spaventare i cavalli. Lo sanno bene anche i militari che devono prepararli per la parata del 2 giugno. E hai voglia ad adottare tutte le misure di sicurezza per evitare che il contesto urbano di Roma, fatto di traffico e rumori di ogni genere, possa intimorire cavalli addestrati a tutto. Basta il crepitio di fuochi pirotecnici, per una festa privata, a terrorizzare qualche magnifico esemplare, sellato e imbrigliato ma non abbastanza da restare nel recinto. E se ne scappa uno, poi gli altri seguono a ruota. Così il viale delle Terme di Caracalla e poi la Cristoforo Colombo, per un paio di ore da vie consolari, conquistano l’allure da set cinematografico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scappano i cavalli della parata del 2 giugno (VIDEO)

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Cavalli per la parata Di 2 giugno scappano a Roma

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