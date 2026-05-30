A Roma i cavalli per la parata del 2 giugno scappano e galoppano tra le auto sulla Colombo | il video

A Roma, durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati e hanno corso tra le auto sulla strada Cristoforo Colombo. La scena è stata ripresa da automobilisti presenti al momento. I cavalli sono stati visti mentre galoppavano tra le vetture, creando scompiglio sul traffico. Non sono stati riportati feriti né altri incidenti collegati alla fuga degli animali.

La scena insolita è stata immortalata dagli automobilisti che si trovavano a quell'ora sulla Cristoforo Colombo. La Polizia Locale e i carabinieri sono intervenuti per riacciuffare gli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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