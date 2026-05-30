Un aereo civile è stato colpito da colpi di arma da fuoco dopo essere stato scambiato per un drone, mentre l’esercito israeliano ha rafforzato le operazioni nel Libano del sud. L’azione si inserisce in una serie di risposte alle recenti attacchi con razzi e droni kamikaze provenienti da gruppi armati libanesi, che hanno coinvolto il nord di Israele. L’esercito ha aumentato le attività militari nella regione, senza specificare ulteriori dettagli sulle operazioni in corso.

"Schiacciare" Hezbollah. Rispondere all'ondata di razzi e droni kamikaze a fibra ottica che gli estremisti libanesi continuano a lanciare contro il nord di Israele. Estendere la zona di sicurezza che separa i terroristi sciiti dai civili israeliani. Infine rafforzare la propria posizione nei negoziati, sia quelli fra Israele e Libano che quelli fra Iran e Stati Uniti, in cui gli ayatollah chiedono anche la fine del conflitto nel Paese dei cedri per proteggere i miliziani amici. Sono questi gli obiettivi di Benjamin Netanyahu, il premier israeliano che sta spingendo sull'acceleratore della campagna militare in Libano, proprio mentre si cerca una soluzione di pace di lungo termine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scambiato per un drone, spari contro un volo civile". E l'Idf avanza in Libano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente aereo sfiorato in Cisgiordania: l’Idf spara su un volo civile, scambiato per un droneNella notte di ieri, nei cieli della Cisgiordania, l’IDF ha aperto il fuoco contro un velivolo civile, ritenuto un drone.

Le Idf aprono il fuoco contro un aereo civile in Cisgiordania. "Scambiato per un drone"Le forze di difesa israeliane hanno aperto il fuoco contro un aereo civile che volava sopra la Cisgiordania.

Temi più discussi: Incidente sfiorato sulla Cisgiordania, Israele scambia un volo civile per un drone e spara; Incidente aereo sfiorato in Cisgiordania: l’Idf spara su un volo civile, scambiato per un drone; Israele, aereo civile scambiato per drone: soldati dell'Idf aprono il fuoco e rischiano di provocare strage; Cisgiordania: le Forze d’Israele sparano contro un aereo civile scambiato per un drone.

Allarme nei cieli della Cisgiordania: Israele apre il fuoco su un volo civile scambiato per un droneErrore di identificazione nei cieli della Cisgiordania: l’IDF apre il fuoco su un aereo civile scambiato per un drone. Cos'è successo. notizie.it

L’esercito israeliano ha rischiato di tirare giù un aereo civile in volo sulla Cisgiordania dopo averlo scambiato per un drone. Lo riporta il Time of Israel. L’incidente dopo che i residenti di Beit El hanno segnalato la presenza aerea. L’Idf ha sparato mancando il x.com

Incidente aereo sfiorato in Cisgiordania: l’Idf spara su un volo civile, scambiato per un droneL’esercito israeliano si è attivata dopo aver ricevuto segnalazioni dai residenti dell'insediamento di Beit El. Aperta un’inchiesta per capire cosa sia accaduto ... msn.com

Ho bisogno di alcune idee per Mr. Negativo reddit