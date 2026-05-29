Nella notte di ieri, nei cieli della Cisgiordania, l’IDF ha aperto il fuoco contro un velivolo civile, ritenuto un drone. Secondo quanto riferito, le forze militari hanno scambiato il volo per un obiettivo non identificato e hanno risposto con colpi d’arma da fuoco. Non ci sono dettagli su eventuali danni o feriti. La dinamica esatta dell’incidente e le motivazioni del fraintendimento sono al momento oggetto di indagine.

Roma, 29 maggio 2026 – Incidente aereo sfiorato ieri notte nei cieli della Cisgiordania. L'Idf ha aperto il fuoco contro un volo civile scambiandolo per un drone. L'episodio è riportato dal Times of Israel, che riferisce anche della decisione dell'esercito di indagare su quanto avvenuto. Tutto sarebbe nato dalla segnalazione dei residenti dell'insediamento di Beit El della presenza di diversi droni non identificati sopra la zona. Le truppe israeliane sono quindi state inviate a perlustrare l'area e un contingente, credendo di aver individuato un drone, ha aperto il fuoco. Per fortuna i colpi non hanno causato né feriti né danni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incidente aereo sfiorato in Cisgiordania: l’Idf spara su un volo civile, scambiato per un drone

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