Le forze di difesa israeliane hanno aperto il fuoco contro un aereo civile che volava sopra la Cisgiordania. L'operazione è avvenuta dopo che l'aereo è stato scambiato per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. La notizia è stata confermata da fonti militari israeliane.

L'Idf ha aperto il fuoco contro un aereo civile in volo sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Lo riporta il Times of Israel, secondo cui l'incidente si è verificato dopo che i residenti dell'insediamento di Beit El hanno segnalato la presunta presenza di velivoli a pilotaggio remoto non identificati sopra la zona. Sul fronte della guerra in Iran, l'agenzia iraniana Tasnim fa sapere che il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti "non è ancora definitivo". La fonte citata ha inoltre contestato alcune indiscrezioni circolate sui media internazionali, sostenendo che parte delle informazioni diffuse sul contenuto dell'intesa sarebbero "inesatte". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Idf aprono il fuoco contro un aereo civile in Cisgiordania. "Scambiato per un drone"

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IDF Blunder: 'Panicked' Israeli Troops Fire At Civilian Plane Mistaking It For Hezbollah Drone

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