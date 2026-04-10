Cristiano Giuntoli, ex dirigente del Napoli, potrebbe tornare in Serie A assumendo il ruolo di direttore sportivo della Roma. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il tecnico attuale della squadra sta lavorando per facilitare questa operazione, che coinvolge una grande formazione del campionato italiano. La possibile mossa segue le voci di un interesse concreto da parte di una delle squadre più importanti del torneo.

Cristiano Giuntoli potrebbe tornare alla Serie A come direttore sportivo della Roma, con Gasperini che lavora attivamente per favorire l’operazione secondo quanto rivela Matteo Moretto. Giuntoli alla Roma: la spinta di Gasperini. L’ex direttore sportivo del Napoli rappresenta uno dei profili più cercati dalle big italiane per rilanciare i loro progetti. Secondo quanto riporta Moretto sul suo canale YouTube, i Friedkin starebbero valutando il nome di Giuntoli come possibile sostituto di Frederic Massara, attuale DS giallorosso. La Roma avrebbe già iniziato a sondare il terreno, e il rapporto consolidato tra Giuntoli e Gian Piero Gasperini giocherebbe a favore dell’operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’ex Napoli potrebbe tornare in Serie A: “Lo vuole una big”

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