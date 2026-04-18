A Parigi, l’attrice Nadia Farès è deceduta all’età di 57 anni. La sua morte è avvenuta dopo una settimana di ricovero, a seguito di un malore avuto durante una sessione di nuoto in piscina. La notizia ha suscitato molta attenzione nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan. La donna si trovava nella capitale francese al momento dell’incidente.

L’attrice Nadia Farès è deceduta a Parigi all’età di 57 anni, dopo aver lottato per una settimana contro le conseguenze di un malore avvenuto durante una sessione di nuoto. L’artista, che aveva raggiunto la fama internazionale grazie al cinema, si è spenta presso l’ospedale Pitié-Salpêtrière in seguito a un lungo periodo di coma farmacologico indotto dagli eventi dell’11 aprile. La dinamica del sinistro avvenuto nel centro sportivo parigino. Il tragico evento si è verificato lo scorso 11 aprile all’interno della piscina di un complesso sportivo situato nella capitale francese. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni preliminari, la professionista ha perso i sensi mentre stava praticando il nuoto, finendo sott’acqua per un lasso di tempo prolungato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Parigi: l’attrice Nadia Farès muore dopo il malore in piscina

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It is with great sadness that we learned of the death of Nadia Farès this night. Rest in Peace. Have a flight of the Angels amight your rest. - facebook.com facebook

Morta l'attrice Nadia Farès: Aveva 57 anni, in coma da sabato scorso dopo un incidente in piscina x.com