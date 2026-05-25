imprigionato nel trebbia muore dopo un bagno

Un uomo di 41 anni di nazionalità marocchina, residente a Casalpusterlengo, è morto dopo aver fatto un bagno nel fiume Trebbia a Marsaglia, in provincia di Piacenza. L'incidente è avvenuto durante un tuffo nelle acque del fiume e non sono stati segnalati interventi di soccorso. La vittima è rimasta imprigionata nel corso del fiume e ha perso la vita.

Un tuffo nelle acque del Trebbia a Marsaglia, in provincia di Piacenza, è risultato fatale a un quarantunenne di nazionalità marocchina da tempo residente a Casalpusterlengo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, il quarantunenne ieri verso le 14 aveva deciso di farsi un bagno dopo aver raggiunto una spiaggetta che si trova vicino al centro abitato. Marsaglia è infatti una delle mete più frequentate dai bagnanti della domenica. Qui El Alaoui Abdelmottalib aveva deciso di fare una grigliata con gli amici. Poi il bagno. Purtroppo sono bastati solo alcuni minuti ai compagni per accorgersi che si stava consumando una tragedia: l’uomo non è più riemerso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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