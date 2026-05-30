Savignano quasi 3 milioni di euro per la città

Il consiglio comunale di Savignano ha approvato una variazione di bilancio che permette di rendere disponibili circa 3 milioni di euro per la città. Di questi, già quest’anno sono stati resi accessibili 2 milioni di euro. La modifica riguarda risorse destinate a progetti e interventi vari, senza specificare i dettagli delle destinazioni. La decisione è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e il dissenso di alcune opposizioni.

Il consiglio comunale di Savignano ha approvato una variazione di bilancio che, nel complesso, rende disponibili già quest’anno 2.762.000 euro per opere pubbliche. Gli interventi sono finanziati con l’applicazione di quote di avanzo libero e vincolato, con introiti da recupero Tari e da da incasso di oneri e monetizzazioni. La variazione è strettamente collegata alle modifiche al Documento unico di programmazione che anticipano all’annualità 2026 alcuni importanti interventi: il rifacimento impiantistico del corpo 1 della scuola media Giulio Cesare per 600mila euro da avanzo vincolato; la rifunzionalizzazione della caserma dei Carabinieri... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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