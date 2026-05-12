Quasi 2 milioni di euro dalla Regione per la riprogettazione di Premana

Da leccotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lombardia ha approvato un atto integrativo all’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale promosso dal Comune di Premana. La decisione riguarda un finanziamento di circa 2 milioni di euro destinato alla riprogettazione del paese nell’ambito del Piano Lombardia. Il progetto si intitola “Ripresa - Riprogettare Premana con sapere” e mira a sviluppare interventi di miglioramento e rinnovamento sul territorio.

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Regione Lombardia ha approvato l’ipotesi di Atto Integrativo all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (Arest) promosso dal Comune di Premana, nell’ambito del Piano Lombardia, per la realizzazione del progetto “Ripresa - Riprogettare Premana con sapere”.L’intervento conferma un.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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