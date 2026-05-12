Quasi 2 milioni di euro dalla Regione per la riprogettazione di Premana

La Regione Lombardia ha approvato un atto integrativo all’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale promosso dal Comune di Premana. La decisione riguarda un finanziamento di circa 2 milioni di euro destinato alla riprogettazione del paese nell’ambito del Piano Lombardia. Il progetto si intitola “Ripresa - Riprogettare Premana con sapere” e mira a sviluppare interventi di miglioramento e rinnovamento sul territorio.

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