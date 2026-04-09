Otello e Desdemona o del femminicidio | la magia di Shakespeare rivive al Nuovo Teatro Scaletta

Domenica 12 aprile alle 18,30 si terrà una rappresentazione al Nuovo Teatro Scaletta, inserita nella stagione 2526 “Abitare il Tempo” diretta artisticamente da Maurizio Puglisi. La scena ospiterà lo spettacolo “Otello e Desdemona o del femminicidio”, con gli interpreti Santi Cicardo ed Enrica Volponi Spena. La messa in scena rilegge i personaggi di Shakespeare, affrontando temi legati alla violenza di genere.

Domenica 12 aprile alle ore 18,30 al Nuovo Teatro Scaletta, per la stagione 2526 “Abitare il Tempo” con la direzione artistica di Maurizio Puglisi, andrà in scena “Otello e Desdemona o del femminicidio” con Santi Cicardo ed Enrica Volponi Spena. Ispirato al capolavoro shakesperiano con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

San Mauro Castelverde, il teatro comunale riapre: s'inaugura con “Otello e Desdemona o del femminicidio”Un teatro che riapre in un borgo delle aree interne non è solo un edificio che torna a illuminarsi: è una comunità che riprende voce.

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