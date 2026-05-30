A Sassuolo, sono state introdotte nuove norme per contrastare l’abusivismo nel settore del benessere, con l’obbligo di esposizione di insegne. Le attività che operano in case e condomini devono rispettare specifici requisiti, mentre estetiste e tatuatori sono tenuti a seguire nuovi obblighi legati alla comunicazione e alla visibilità. Le disposizioni mirano a regolamentare meglio il settore e a garantire maggiore trasparenza ai clienti.

? Domande chiave Come cambieranno le attività svolte nelle case e nei condomini?. Quali nuovi obblighi devono rispettare estetiste e tatuatori di Sassuolo?. Chi può sostituire il titolare in caso di malattia prolungata?. Cosa succede se un centro benessere vende prodotti cosmetici?.? In Breve Sostituzione responsabile tecnica possibile per 30 o 90 giorni in caso di malattia.. Vendita cosmetici libera in spazi commerciali fino a 30 metri quadri totali.. Area vendita accessoria limitata al 30% della superficie totale dell'esercizio professionale.. Esclusi dal regolamento servizi come naturopatia, grotte di sale e fish therapy.. Il consiglio comunale di Sassuolo ha adottato il nuovo Regolamento delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercer e dei centri benessere per colpire l’abusivismo diffuso nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassuolo: insegne obbligatorie per colpire l’abusivismo nel benessere

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