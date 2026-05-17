Aldo l’Ai entra nel reparto ortofrutta | test in sei insegne della Gdo

L’intelligenza artificiale entra nel reparto ortofrutta di alcuni punti vendita della grande distribuzione attraverso il progetto Aldo, sviluppato dall’azienda Spettacoli alla Frutta. Il progetto coinvolge sei insegne e mira a migliorare l’interazione con i clienti attraverso l’uso di un sistema chiamato Artificial Ludic Digital Operator. Questa tecnologia è stata testata in modo sperimentale, con l’obiettivo di rendere più interattivo e automatizzato lo spazio dedicato ai prodotti ortofrutticoli.

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L’intelligenza artificiale entra nel punto vendita del reparto ortofrutta grazie al progetto Aldo, Artificial Ludic Digital Operator, promosso da Spettacoli alla Frutta per trasformare il reparto ortofrutta in uno spazio capace di leggere e attivare la relazione con il consumatore. E da queste informazioni elaborare poi una strategia di reparto, e di filiera, capace di incrementare il valore dei consumi ortofrutticoli. Aldo si presenta come un assistente virtuale a supporto della spesa in ortofrutta: un sistema di conversational signage, una forma evoluta di segnaletica digitale che interagisce direttamente con gli shopper, basato... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spesa smart: 6 catene testano ALDO, l’IA per l’ortofrutta nel 2026? Domande chiave Come cambierà la tua scelta della frutta grazie al nuovo assistente? Quali catene italiane testeranno questo sistema di... L’intelligenza artificiale entra nell’ortofruttaL’intelligenza artificiale ha già imparato a prevedere rotture di stock, leggere i flussi in corsia, ottimizzare i prezzi e perfino eliminare il... Perché ho scritto che gli #LLM assomigliano ai bar di #SoMa, a #SanFrancisco? Perché, se togliamo un po’ di magia apparente all’ #AI generativa, il #paragone regge più di quanto sembri. Immaginate un bar nel cuore tech di #SF: tavolini pieni di #founder, # x.com Aldo Busi: pareri? reddit