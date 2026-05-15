Catania raid nel centro | 3 sanzioni tra insegne e marciapiedi occupati

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Catania, sono state effettuate operazioni di controllo che hanno portato alla contestazione di tre commercianti. Le sanzioni sono state applicate per occupazione abusiva di marciapiedi e per problemi legati alle insegne pubblicitarie. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità riguardo alla posizione delle insegne e all'occupazione degli spazi pubblici, che hanno portato all'applicazione delle sanzioni. Le verifiche sono state condotte dalle autorità locali per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla pubblica decenza.

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? Punti chiave Chi sono i commercianti colpiti dai controlli nel centro?. Come hanno causato le sanzioni per l'occupazione dei marciapiedi?. Quanto devono pagare i titolari per le insegne non autorizzate?. Perché le autorità hanno intensificato i controlli nelle vie storiche?.? In Breve Multa da 430 euro per insegna bifacciale senza permesso a un trentunenne.. Sanzione da 173 euro per occupazione marciapiede a un cinquantaquattrenne di Aci Bonaccorsi.. Altro sanzionato da 173 euro per espositori non autorizzati un cinquantatreenne di Catania.. Controlli coordinati tra Carabinieri di Piazza Verga e Polizia Municipale sul decoro urbano.. Tre... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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