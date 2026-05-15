Catania raid nel centro | 3 sanzioni tra insegne e marciapiedi occupati

Nel centro di Catania, sono state effettuate operazioni di controllo che hanno portato alla contestazione di tre commercianti. Le sanzioni sono state applicate per occupazione abusiva di marciapiedi e per problemi legati alle insegne pubblicitarie. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità riguardo alla posizione delle insegne e all'occupazione degli spazi pubblici, che hanno portato all'applicazione delle sanzioni. Le verifiche sono state condotte dalle autorità locali per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla pubblica decenza.

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? Punti chiave Chi sono i commercianti colpiti dai controlli nel centro?. Come hanno causato le sanzioni per l'occupazione dei marciapiedi?. Quanto devono pagare i titolari per le insegne non autorizzate?. Perché le autorità hanno intensificato i controlli nelle vie storiche?.? In Breve Multa da 430 euro per insegna bifacciale senza permesso a un trentunenne.. Sanzione da 173 euro per occupazione marciapiede a un cinquantaquattrenne di Aci Bonaccorsi.. Altro sanzionato da 173 euro per espositori non autorizzati un cinquantatreenne di Catania.. Controlli coordinati tra Carabinieri di Piazza Verga e Polizia Municipale sul decoro urbano.. Tre... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, raid nel centro: 3 sanzioni tra insegne e marciapiedi occupati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trento, raid della Volante Dante: arresti e sanzioni nel centroLe pattuglie della Volante Dante hanno intensificato la sorveglianza nelle zone più sensibili del centro di Trento, intervenendo in meno di 24 ore... Catania, blitz nel centro: arresti per parcheggi abusivi e sanzioni? Cosa sapere Questura e Carabinieri bloccano 6 parcheggiatori abusivi tra via Dusmet e corso Sicilia. Raid contro le auto in centro a Catania, arrestato un uomoLa Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina resosi protagonista, negli ultimi giorni, di una serie di danneggiamenti ai danni di diverse autovetture. I veicoli […] ... blogsicilia.it Catania: la Polizia arresta cittadino straniero per danneggiamento e tentato furto su autovettureL’uomo è stato arrestato con le accuse di tentato furto su auto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dopo il fotosegnalamento, l’indagato è stato condotto nelle camere di ... cataniaoggi.it