Dopo tre giorni dalla conclusione del campionato di Serie A, l’allenatore di lunga data ha lasciato il suo ruolo e sarà sostituito da un nuovo tecnico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma il cambio di guida tecnica. La notizia ha suscitato molte discussioni online, con commenti e speculazioni sulla nuova gestione. La squadra si prepara ora per le prossime sfide con il nuovo allenatore in panchina.

2026-05-27 18:22:00 Il web è in trepidazione: Sono passati appena tre giorni dalla fine del Serie A. Ma da allora la danza del coaching è stata costante. Antonio Conte abbandonato il Napoli, Max Allegri È stato licenziato come allenatore Milano e ora, Maurizio Sarri e il lazio Hanno separato le loro strade. aprendo la porta all’arrivo di Gennaro Gattuso al olimpico. Il veterano allenatore italiano non ha avuto un’impresa tanto meno semplice. L’estate scorsa ha assunto nuovamente la responsabilità di prendere in carico a lazio quello, dopo essere stato escluso Europa non ha potuto effettuare alcun apporto nel periodo estivo a causa delle limitazioni imposte per mancanza di liquidità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Allegri cacciato dal Milan: il giusto nome per sostituirlo è uno solo...

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Temi più discussi: Sarri lascia la Lazio ed è vicino all'Atalanta: prenderà il posto di Palladino; Maurizio Sarri lascia la Lazio: risoluzione consensuale; Sarri-Lazio è finita (di nuovo): il tecnico fa spazio a Gattuso; Maurizio Sarri nuovo allenatore dell'Atalanta: addio alla Lazio.

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