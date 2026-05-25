Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale con un’opzione per il terzo anno e prenderà il posto sulla panchina dei biancocelesti. L’ex allenatore del Milan si unisce alla Lazio per rilanciarsi dopo un’esperienza negativa con la nazionale. L’accordo con l’Atalanta prevede due anni di contratto, con possibilità di proroga. Entrambi gli allenatori sono pronti a iniziare la nuova avventura nelle rispettive squadre.

Per il tecnico toscano è pronto un contratto biennale con opzione per un terzo anno. L'ex Milan approda sulla panchina dei biancocelesti per rilanciarsi dopo l'esperienza fallimentare con la Nazionale Archiviato ilcampionato,Maurizio Sarrisembra pronto a sedersi sulla panchina dell‘Atalanta. Su quella della Lazio è in arrivoGennaro Gattuso.Ringhio, reduce dall’esperienza disastrosa con la Nazionale– che per la terza volta di fila non si è qualificata al Mondiale – riparte dai biancocelesti. Maurizio Sarri sarà dunque il nuovo allenatore della Dea: l’intesa di massima tra il tecnico toscano e la famiglia Percassi c’è e la formula dovrebbe essere uncontratto biennalecon opzione per un terzo anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sarri all’Atalanta e Gattuso alla Lazio

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SONO SERIAMENTE ADDOLORATO SARRI ALLATALANTA e GATTUSO ALLA LAZIO

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Temi più discussi: Atalanta, l’arrivo di Sarri e il segnale di rottura: con lui una nuova filosofia. Se sarà lui in panchina, gioco in antitesi agli ultimi anni; Sarri è sempre più vicino all’Atalanta. Settimana prossima sarà decisiva; L'Atalanta sorpassa il Napoli per Sarri, lunedì si decide il futuro del tecnico; Lazio, Sarri va all’Atalanta dopo la risoluzione. Risale Gattuso fra Palladino e Pisacane.

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